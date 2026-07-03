Калин Стоянов: Демерджиев става смешен - не познава законите и забравя какво е казал

Искам да направя коментар относно това, което преди малко чухме от министъра на вътрешните работи, господин Иван Демерджиев, коментира пред медиите депутатът от ДПС Калин Стоянов.

"Той, като уважаващ себе си адвокат, би следвало да е наясно, че санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави – членки на Европейския съюз. Освен това би следвало да е наясно, че има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции на трети страни по отношение на европейски граждани", обясни депутатът.

"На няколко пъти Демерджиев се пита откъде сме имали ние информация. А той забрави ли, че вчера тържествено беше на трибуната на Народното събрание и изнесе информацията, за която става въпрос? От него имаме тази информация", напомни Калин Стоянов.

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