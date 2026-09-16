Всичко по темата санкции срещу Русия

Лондон удвоява глобите за нарушаване на санкциите срещу Русия
Британските власти вдигат максималната глоба до 100%
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Британските власти вдигат максималната глоба до 100%
Москва вади съкровище за милиарди, Китай следи играта
Започва безмилостен лов на т.нар. „сенчест флот“
И Рим с резерва за новия пакет санкции срещу Русия
Засегнати са Роснефт“ и „Лукойл“.