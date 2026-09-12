Край на заблудите! Важна промяна със сиренето и кашкавала в магазина
Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви ключови мерки
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Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви ключови мерки
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Глоба от 20 100 лв. за имитация при производството на олио наложи Комисията за защита на конкуренцията на "Бойл фууд къмпани" ЕООД. КЗК е установила,...
Нашумелият музикален хит Let it Go на актрисата Идина Мензел от анимацията Замръзналото кралство/ Frozen, която спечели две награди Оскар 2014 в катег...