Хора проглеждат с упражненията на акад. Норбеков
Ученият има методика, която връща зрението
Следете всички новини, анализи и коментари за Зрение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ученият има методика, която връща зрението
Британската музикална легенда се оттегли от големите концерти през 2023 г.
Музикалната легенда коментира здравословното си състояние
Европейската агенция по лекарствата идентифицира активното вещество семаглутид в лекарството
Резултатите могат да допринесат за по-нататъшни изследвания на цветната слепота
Изпълнителят на цял куп световни хитове за първи път сподели за здравословните си проблеми през септември
Съпругът на фолк легендата съобщи страхотни новини
Чип прави чудеса
Замесени са и други известни имена в медицината
Изпълнителят сам е разказвал за пристрастеността си към спиртните напитки и за борбата си с порока
Очите на северния елен са пълни с аскорбинова киселина или витамин С
Какво разкри Христо Бакърджиев
Някои хранителни вещества поддържат цялостното здраве на очите
Констатациите потвърждават резултатите от по-ранни предварителни анализи
Оперираното малко момиче е добре след операцията и се възстановява
Те могат да намалят риска от катаракта и свързаната с възрастта макулна дегенерация
Проблемите със зрението са все по-често срещани сред хора от различни възрасти
Макулната дегенерация е една от водещите причини за загуба на зрение
От болницата уточняват, че жената е била с факолитична глаукома
Средно от 6-7 часа на ден сме пред екрана на компютъра и трябва да пазим зрението си