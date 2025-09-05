Любопитно

Щастие за Сашка Васева! Съобщи нещо страхотно

Музикалната легенда коментира здравословното си състояние

05 сеп 25 | 13:45
Агенция Стандарт

Музикалната легенда Сашка Васева коментира здравословното си състояние в ефир.

"Чувствам се щастлива, че съм жива и здрава! Всичко е много добре! Развиват се добре нещата. Няма на скенера никакъв растеж на тумора, тоест е овладяно положението на 100%! Ще бъда жива, жива съм, здрава съм!", сподели изпълнителката в "Преди обед".

Тя проговори за последиците от тумора, а именно загубата на зрението й:

"Това вече бяха последиците от това, което ми се случи... продължавам да се боря, но смятам, че ще се справя. Вярвам, че Бог ще ми даде отново щастието да виждам подробностите, да виждам красивите очи на дъщеря си! В момента зрението ми се подобрява, но все още виждам в мъгла и като на Фотошоп. Не мога да отразя как се е отразило времето на някого, не мога да го видя. Виждам ги хората красиви, каквито ги помня преди 10 години", обясни тя.

Васева се лекува в Германия от близо 6 години.

