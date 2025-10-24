Вашата кана няма да знае какво е котлен камък! Прост трик

Варовикът е твърд, бял, тебеширен отлагащ се минерал, образуван от калциеви и магнезиеви съединения, след като твърдата вода се изпари или нагрее. Трудно е да се премахне, но ако не се третира, вашата кана може да се повреди по-бързо.

Express разбра

как да предотвратите натрупването на котлен камък във вашата кана.

„Варовикът е проблем за повечето хора. Той скъсява живота на вашите уреди. Премахването му е времеемко и скъпо. Той увеличава консумацията на почистващи препарати, което, както знаете, се отразява на околната среда“, отбеляза потребителят на YouTube DIYr.

Според него

има лесен начин за премахване и предотвратяване на натрупването на котлен камък,

и това няма да ви струва нищо.

„И така, първото нещо, което трябва да направите, е да сварите толкова вода, колкото ви е необходима за еднократна употреба. След като заври, излейте я и оставете капака на каната отворен. Това е всичко. Това е всичко, което трябва да направите, за да предотвратите натрупването на котлен камък в каната си“, посочи DIYr.

Струва си да се отбележи, че

този метод помага за предотвратяване на натрупването на котлен камък във вашата кана, вместо да го премахва,

така че е полезен при използване на нови уреди.

