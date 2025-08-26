Голяма радост за Сашка Васева

Голяма радост в семейството на Сашка Васева!

"На 1 септември цялото ни семейство ще сме на Свети Влас. Ще направим голямо празненство по случай 18-ия рожден ден на дъщеря ни", съобщи съпругът на попфолк ветеранката, бизнесменът Христо Бакърджиев, пред "България Днес".

Това ще бъде първото море за тази година на певицата, тъй като по думите на мъжа й тя все още не си е възвърнала зрението. Нито тя, нито съпругът й посочват какви подаръци ще получи наследницата им на тържеството в Свети Влас.

"Ако го кажем отсега, ще се загуби изненадата, а ние искаме да направим на Христина-Елена много приятен сюрприз с подаръците, които сме й приготвили", коментира още Бакърджиев.

Единствената наследница на изпълнителката на "Левовете в марки" учи в Германия. Звездната й майка се гордее много с успехите й и най-вече на това как бързо и перфектно е усвоила немския език. "Аз не можах, труден ми е. Когато бях в болницата в Германия, ми превеждаше или преводач, или Христо", довери тя.

