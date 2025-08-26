Антоанет Пепе призна за сватбата с Карамански-младши! Има дата

Иво Карамански-младши и Антоанет Пепе ще се оженят след две седмици!

Това разкри инфлуенсърката в социалните мрежи.

"Остават броени дни до нашата сватба!", написа Пепе в Инстаграм и сподели точната дата - 8 септември.





Влогърката от месеци организира празника на мечтите си и по традиция държи всичко в свои ръце. „Тя прави много повече за сватбата. Това е факт. Аз не мисля, че съм единственият мъж в това положение. Знам, че ще я направи готина и ѝ се доверявам. Трая си, не разбирам от тези неща“, признава Карамански, който в момента е зает с новия си бизнес с бургери.

Противно на очакванията, двойката не готви грандиозна церемония. Тържеството ще включва "само" около 120-130 човека. "Всички, които сме поканили, има защо да са там", разкри още диджеят.

"Моминското и ергенското щяха да са в чужбина, но ще са на морето на едно място. Ще се съберем последния ден заедно - мъже и жени", допълни и Пепе, която категорично не иска да й викат стриптийзьор.

"Мястото, което сме избрали, е много специално и за двамата. Ще има много популярни изпълнители, които не ходят по сватби. Няма да издавам повече", загатна още Пепе.

