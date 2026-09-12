Голямо щастие за Иво Карамански-младши
Последва фотосесия с гостите и голям купон с бурни танци
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Последва фотосесия с гостите и голям купон с бурни танци
Ето кога ще е тя
Какво следва?
Продължават разказите на легендарен криминалист
Щастието изисква смелост. Но изисква и това да приемеш, че няма да те харесват всички, казва тя
Тя разказа за последния разговор с него
„Не искаме да останем като онези двойки, които само се сгодяват“ – призна Карамански
"Да“ на всичко, което ни предстои! Обичам те, Иво!“, заяви Пепе
Майката показва и перфектна форма
"От 3 дни съм най-щастливия човек", написа той
Тя отбелязва празника на брънч със своите момичета
Приятелката му го зарадва със заветното "да"
При инцидента той губи част от ръката си
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