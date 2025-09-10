Голямо щастие за Иво Карамански-младши

Антоанет Пепе и половинката й Иво Карамански се врекоха във вечна любов и вярност.

След като през октомври миналата година те сключиха граждански брак само в компанията на семействата си, двамата решиха втора сватбена церемония сред красивата зеленина на Балкана.

Кадри и видеа от сватбата на Антоанет и Иво бяха публикувани от техни приятели, най-активният от които беше Дани Петканов.

Именно от неговите публикации, потребителите станаха свидетели как младоженецът отива към олтара под ръка с майка си Нели Сано. С насълзени очи пък Иво проследи пристигането под ръка на съпругата си Антоанет. Облечена в красива дантелена рокля, Пепе пристъпи към олтара под ръка с баща си, като роклята й държаха една от дъщерите й и синът й.

По пътя си към олтара младоженците пристъпваха под бурните аплодисменти на гостите и под народна музика.

Последва фотосесия с гостите и голям купон с бурни танци.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com