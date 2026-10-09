Спасиха живота на участник във "Фермата"

Животоспасяваща лапароскопска операция претърпя Викторио. Той първо беше изведен по спешност от "Фермата", но лекарите го върнаха след инжекция, с диагноза запушване на червата.

На другия ден обаче той започна да повръща много и се наложи пак да бъде закаран в здравно заведение.

Всички в стопанството много се притесниха за състоянието му и вътре дойдоха водещите Тото и Криси, за да им кажат какво се случва с Викторио. Те разказаха, че операцията е минала добре, като всъщност хирургът буквално го спасил.

Викторио вече пушел цигари в двора на болницата, но докторите са категорични, че няма да може дълго време да се подлага на никакво физическо натоварване.

Така "Фермата" за него приключва, а вуйчо му Крис трябва също да напусне и да отиде да навести племенника си в болницата.