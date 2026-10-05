Драмата с екзекуцията в САЩ продължава

Случаят с Криста Пайк, жената, преживяла два опита за екзекуция чрез смъртоносна инжекция в щата Тенеси, може да се окаже в задънена улица, предупреди нейният адвокат Стивън Ферел.

В интервю за CNN той заяви, че клиентката му остава в болницата в критично състояние и че „може да не се възстанови напълно“.

„Тя е много добре охранявана. Не съм сигурен кой я е виждал. Знам, че аз не съм“, обясни адвокатът, добавяйки, че „щатът Тенеси все още не е казал дали ще се опита да я екзекутира отново“.

„Мисля, че един от основните фактори, които ще държат това неизвестно за неопределено време, е фактът, че не знаем каква е прогнозата, имам предвид дългосрочната прогноза“, призна Ферел.

Адвокатът на Пайк добави, че лекарите, които са озадачени как Пайк е оцеляла, все още се опитват да отстранят смъртоносния пентобарбитал от тялото ѝ.

Свидетели на екзекуцията разказаха, че 50-годишната Пайк е разкрила, че е почувствала силна болка в ръката си, преди да загуби съзнание и да започне да хърка.