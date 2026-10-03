Нова драма с екзекутираната жена в САЩ

Началникът на затворите в американския щат Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на осъдената на смърт Криста Пайк.

Тя оцеля след две смъртоносни инжекции в сряда и сега се намира в критично състояние в болница, посочва БНТ.

Лекарите се опитват да изчистят тялото й от използвания силен седатив пентобарбитал. Криста Пайк е интубирана, намира се в безсъзнание и на апарат за обдишване.

Защитата се опитва да извоюва по-лека присъда.

Затворническият управител Франк Страда заяви, че оставката му е в интерес на щата и определи текущото разследване на случая като "напълно уместно и необходимо".

Протоколът не съдържа указания какво следва след два неуспешни опита за умъртвяване. Засега властите не съобщават за планиран трети опит.

Независимото разследване на случая беше наредено от губернатора на Тенеси Бил Лий, който отмени всички екзекуции до края на годината.

Пайк щеше да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от два века. Тя беше осъдена на смърт през 1996-та за убийство по особено жесток начин на 19-годишно момиче.

Бруталните сцени, описани от присъствали на екзекуцията на Пайк, отново предизвикаха дебат за смъртното наказание в Съединените щати.

Защитата по-рано предупреди, че нейното медицинско досие, включително заболяване, свързано с кръвосъсирването и труднооткриваеми вени, създават риск от "ненужна" болка и страдания при прилагане на смъртоносната инжекция.