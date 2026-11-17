Най-важният ден за бюджета. Кабинетът решава за заплати и пенсии
Министрите приеват разчетите на държавата за 2027 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Съкращения В Администрацията. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министрите приеват разчетите на държавата за 2027 г.
София. Кабинетът е поискал от съдебната власт да намали разходите си с 16% за персонал. Това стана известно от писмо на финансовото министерство до Ви...
Шефовете на ведомства закъсняха с предаването на докладите за съкращенията в администрацията