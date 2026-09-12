Всичко за Господ

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Господ се яви в Кръстова гора

Господ се яви в Кръстова гора

4-годишният Виктор проговорил след 3 нощи пред олтара Кръстова гора почерня от хора, дошли да се поклонят пред кръста в навечерието на Кръстов ден. П...

14 септември | 19:20
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Стрес-тестът на Господ

Стрес-тестът на Господ

Навикът да оправдаваме човешкото безхаберие с природата ще ни докара големи беди За няма и половин час във вторник небето над София ни напомни за себ...

10 юли | 5:15
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