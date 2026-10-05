Люксембург вика дебютант за мача с България

Люксембург получи подкрепление в атака преди утрешния мач с България. Селекционерът Джеф Щрасер повика 19-годишния нападател Арнолд Кевани, който ще направи дебют за представителния тим, пише БТА.

Футболната федерация на Люксембург обяви, че играчът на белгийския втородивизионен ФК Лиеж се е присъединил към националния отбор снощи. Днес той ще проведе първата си тренировка с тима.

Повиквателната идва в момент, когато „червените лъвове“ изпитват сериозни затруднения в предни позиции. Особено осезаема е липсата на Данел Синани, който получи контузия при загубата от България на 26 септември и оттогава не е играл.

Люксембург има проблеми с реализирането на положения в последните си срещи. Без да броим двубоя с България, домакините не успяха да отбележат гол срещу Исландия и Естония. Именно затова Щрасер търси нови решения в атака преди последния мач от международната пауза.

Двубоят между Люксембург и България е утре, 6 октомври, от 21:45 часа българско време на „Стад дьо Люксембург“. Срещата е четвърта и последна за двата отбора в група С/4 от Лигата на нациите през настоящата международна пауза.

Преди заключителните мачове Исландия е лидер със 7 точки, следвана от Естония с 5. Люксембург има 3 точки, а България е с 1.

Люксембург ще даде официалната си пресконференция днес от 19:00 часа в хотел „Левек“.