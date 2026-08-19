Трансферът наближава! ЦСКА прибира сериозна сума

Азербайджанският Карабах проявява сериозен интерес към халфа на ЦСКА Джеймс Ето'о и вече е отправил оферта за камерунеца. Според информацията предложението е на стойност 2,5 милиона евро, а отговорът на „червените“ се очаква в следващите дни.

Любопитното е, че именно ЦСКА отстрани Карабах по пътя си към плейофите на Лига Европа, а Ето'о имаше ключова роля за успеха на българския тим.

Интересът на азербайджанския клуб към камерунеца не е нов. Преди два дни една от водещите спортни медии в страната – „Azerisport“, съобщи, че Ето'о е основна трансферна цел на Карабах, цитира „Мач Телеграф“.

Според различни специализирани профили в социалните мрежи, следящи трансферния пазар, интересът вече е прераснал в конкретно предложение.

Твърди се, че Карабах е предложил 2,5 милиона евро за халфа, като сега очаква решението на ръководството на ЦСКА.

Сумата може да се окаже достатъчно сериозна, за да накара „червените“ поне да обмислят раздяла с един от основните си футболисти.

Камерунският полузащитник пропусна първия двубой срещу азербайджанците заради дисциплинарно наказание от ръководството на ЦСКА.

Санкцията дойде след поведението му на полувремето на мача със Славия, когато Ето'о беше заменен на почивката.

В реванша срещу Карабах обаче халфът се завърна в състава. Той се появи от резервната скамейка и се представи на високо ниво, а впоследствие реализира петата и решаваща дузпа, с която ЦСКА елиминира азербайджанския съперник.

Сега Карабах е готов да плати сериозна сума именно за футболиста, помогнал за отпадането му от европейските клубни турнири.

Към момента специализираният портал „Трансфермаркт“ оценява Джеймс Ето'о на 1,8 милиона евро, което означава, че предполагаемата оферта на Карабах е със 700 000 евро над тази стойност.

Според български мениджъри обаче реалната цена на камерунеца е по-висока. Един от основните аргументи е новият му договор с ЦСКА, който е до 2029 година и поставя клуба в силна позиция при евентуални преговори.

Предложение от 2,5 милиона евро все пак би представлявало сериозна възможност за „червените“, ако ръководството реши, че може да се раздели с халфа.

Очаква се до края на седмицата да има развитие около евентуалния трансфер на Джеймс Ето'о в Карабах.