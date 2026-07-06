Скандалът е тежък! И Сеп Блатер подгони Тръмп и ФИФА

Легендарният бивш бос на ФИФА Сеп Блатер също разкритикува предполагаемото влияние на президента на САЩ Доналд Тръмп върху отмененото наказание заради червен картон на американския национал Фоларин Балогун на Мондиал 2026.

„Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания. Те се отменят с правила, доказателства и независими органи“, написа Блатер в социалната мрежа X.

„Ако президент на САЩ се намеси пред президента на ФИФА и играч внезапно бъде оневинен преди мач от елиминациите на Световното първенство, въпросът е неизбежен: Къде отиваш, ФИФА? Футболът никога не трябва да се превръща в площадка за политическа власт“, добави Блатер, цитиран от ДПА.

Балогун беше изгонен при победата на американския отбор с 2:0 над Босна и Херцеговина и трябваше да бъде наказан за мача от осминафиналите по-късно срещу Белгия. Но ФИФА заяви вчера, че е отменила санкцията, което го прави на разположение за срещата.

Американските медии съобщиха, позовавайки се на източници, запознати със случая, че Тръмп се е обадил лично на президента на ФИФА Джани Инфантино по въпроса.

Белгийската футболна асоциация заяви, че е „учудена“, че на Балогун е позволено да играе, и че има много критики относно решението на ФИФА и предполагаемото политическо влияние.

Балогун е ключов играч за съ-домакините на Мондиала и е отбелязал три гола. Участието му повишава шансовете на САЩ да стигне до четвъртфиналите за първи път от 2002 година насам.

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