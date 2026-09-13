Всичко за Сеп Блатер

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ФИФА избира нов президент

ФИФА избира нов президент

Световната футболна федерация ФИФА избира нов президент днес. 207 делегати от цял свят пристигнаха в Цюрих, за да участват на извънредния конгрес, на...

26 февруари | 8:16
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Сеп Блатер спешно в болница

Сеп Блатер спешно в болница

Изхвърленият президент на ФИФА Сеп Блатер постъпи в болница след "малък колапс", каквото и да означава това. 79-годишният швейцарец, който ръководи фу...

11 ноември | 15:50
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Сеп Блатер: Платини ни съсипа

Сеп Блатер: Платини ни съсипа

Мондиал 2022 бе за САЩ, но Саркози промени плана, заяви швейцарецът Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер хвърли вината за скандалите в организаци...

28 октомври | 19:40
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Блатер: Чист съм

Блатер: Чист съм

Президентът на ФИФА Сеп Блатер заяви за BBC Sport, че е "чист" и че "няма корупция във футбола". Думите на водещия се в оставка бос на централата идва...

25 август | 10:59
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