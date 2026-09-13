Скандалът е тежък! И Сеп Блатер подгони Тръмп и ФИФА
Не става с политически обаждания
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Не става с политически обаждания
В първия си ден като шеф Джани Инфантино ще рита топка в офиса Изненадващо или не, Джани Инфантино е новият президент на ФИФА. Швейцарецът с италианс...
Световната футболна федерация ФИФА избира нов президент днес. 207 делегати от цял свят пристигнаха в Цюрих, за да участват на извънредния конгрес, на...
Джани Инфантино
Сеп Блатер хвърли поредната бомба. Този път той обвини медиите, че са се опитали да го "убият" по време на корупционния скандал, който разтресе футбол...
Сигурен бе, че ще му се размине, обяви адвокатът на Блатер Футболът се отърва от Сеп Блатер и Мишел Платини. Дългогодишните шефове на ФИФА и УЕФА отн...
Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер заяви, че днес е потъпкана човечността. Той говори на пресконференция малко след наказанието му от Етичната комис...
Президентът на ФИФА Сеп Блатер и президентът на УЕФА Мишел Платини са отстранени от фубола за 8 години. Това съобщи Комисия по етика. Ето и становищ...
Изхвърленият президент на ФИФА Сеп Блатер постъпи в болница след "малък колапс", каквото и да означава това. 79-годишният швейцарец, който ръководи фу...
Сеп Блатер е бил приет по спешност в болница, след като се е почувствал много зле. 79-годишният президент на ФИФА в оставка е показвал признаци на сил...
Мондиал 2022 бе за САЩ, но Саркози промени плана, заяви швейцарецът Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер хвърли вината за скандалите в организаци...
Мишел Платини не е изгубил желанието си да наследи Сеп Блатер начело на ФИФА. Това призна самият французин въпреки че в момента е отстранен за 90 дни...
ФИФА отстрани за три месеца още двама могъщи босове след президента Сеп Блатер. Замразени за по три месеца са още зам. шефът на организацията и шеф на...
Скандалът с Платини остави Сеп без съюзници Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер получи пореден удар, след като и основните спонсори на организац...
Най-големите два спонсора на ФИФА поискаха от президента на международната федерация по футбол Сеп Блатер незабавно да подаде оставка. "За доброто на...
Списъкът с 59-та номинирани футболисти за "Златната топка" предизвика вой до небето от страна на Италия. Медиите на Ботуша скочиха срещу ФИФА заради с...
Представители на главния прокурор на Швейцария в момента разпитват президента на ФИФА Сеп Блатер, предадоха световните агенции. В същото време в съобщ...
Президентът на ФИФА Сеп Блатер заяви за BBC Sport, че е "чист" и че "няма корупция във футбола". Думите на водещия се в оставка бос на централата идва...
Платини плашил Блатер със затвор в дните преди президентските избори на ФИФА. "Кажи на Сеп да си подаде оставката или отива в затвора", заявил боса на...
Президентът на ФИФА Сеп Блатер заслужава Нобелова награда, това заяви руският държавен глава Владимир Путин, цитиран от BBC Sport. "Хора като г-н Бла...