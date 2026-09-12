Манчестър Юн уреди нов бразилец
Трансферът е за 48 млн. паунда
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Трансферът е за 48 млн. паунда
Какво дължи Антъни на легендарния играч
Коментарът на Пастор за бъдещето на отбора
От „Герена“ са успели да намалят сумата, която първоначално им е поискана от Санта Клара
Дали ще се стигне до трансфер през лятото
Пенсионираният фермер е прекарал две седмици в реанимация
Бразилецът Франса бил любимия партньор на Митко
Бразилецът вече е в Испания, трансферът почти е факт
Контактът с Барселона бе само повърхностен, обяви Леонардо
Бразилецът се съгласил на 5-годишен договор за малко пари
"Орлите" плащат 800 000 евро за Лукиняш
Давид Рибейро ще играе за "орлите"
Диого Кампос разтрогна по взаимно съгласие
В Швеция оценяват Вивалдо Борджис на 2 млн. евро
Пингвин се връща всяка година при мъжа, който го спасил от петролно петно. За трогателната история на двамата приятели пише, "Дейли Мейл". И уточнява,...
В "Ювентус" реагираха светкавично на ужасяващия старт в Италия. "Старата госпожа" падна два пъти от два мача. Първо тимът загуби 0:1 от "Удинезе", а в...
Мъж от Бразилия живее втори живот, след като не се качва на трагичния полет за Дюселдорф, защото решава в последния момент да отиде на рождения ден на...
Хасково. Двама мароканци и бразилец ще бъдат екстрадирани в Испания, реши Хасковският окръжен съд. Тафик Моухуч, на 24 години и 27-годишният Мохадем...
Москва. Нападателят на руския "Динамо" М Кевин Курани се изяви в ролята на спасител на плажа. 31-годишният бразилец с германски паспорт е бил на почив...
Пловдив. В "Локо" (Пд) са отхвърлили оферта на казахстанския "Атирау" за звездата на тима Диего Фераресо. Б разилецът с български паспорт е нужен за...