Всичко за Бразилец

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Бразилец ще спасява "Юве"

Бразилец ще спасява "Юве"

В "Ювентус" реагираха светкавично на ужасяващия старт в Италия. "Старата госпожа" падна два пъти от два мача. Първо тимът загуби 0:1 от "Удинезе", а в...

31 август | 21:50
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Курани спаси жена от удавяне

Курани спаси жена от удавяне

Москва. Нападателят на руския "Динамо" М Кевин Курани се изяви в ролята на спасител на плажа. 31-годишният бразилец с германски паспорт е бил на почив...

11 януари | 21:05
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