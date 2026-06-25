Бразилец разкри неповторим случай с Кристиано Роналдо

Бразилското крило Антони сподели изключително интересна история от периода си съвместно с Кристиано Роналдо, припомняйки си своя дебютен сблъсък срещу състава на Арсенал, в който успя да се разпише.

"В първия ми мач срещу Арсенал отбелязах гол, а преди срещата той се обърна към мен с думите: "Хей, мане (братле)". Това е специфична дума, която той обикновено използва в разговорите си с Марсело", разказва Антони.

"След това добави: "Успокой се, отиграй първите няколко топки с пълно спокойствие, а за останалото ти си знаеш какво да правиш". Той успя да ме пречупи и да ме успокои, тъй като бях изключително притеснен. На трибуните на стадиона имаше над 70 000 зрители", продължи бразилецът.

По думите му, присъствието в един състав с фигура като Кристиано Роналдо неминуемо засилва усещането за напрежение. Португалецът обаче категорично му вдъхнал увереност: "Успокой се, ти не си попаднал тук случайно, наясно си с възможностите си".

"Успях да вкарам попадение, спечелихме двубоя, а в момента, в който ме замениха, именно той се появи на терена на моето място. Има една много специална снимка, на която аз излизам, а той влиза в игра. След края на срещата той отново проведе разговор с мен. Беше наистина невероятно усещане", допълва крилото.

На шеговития въпрос дали в такъв случай може да се твърди, че Кристиано Роналдо е бил негова резерва, Антони отговаря с усмивка: "Да (смее се)".

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