Отиде си един от най-великите европейски играчи

На 83 години почина един от най-великите италиански и европейски футболисти в историята Алесандро Мацола или просто Сандро, както го наричаха всички.

Цялата си 17-годишна кариера той прекарва в "Интер" (Милано), като с него печели четири пъти шампионската титла (1963, 1965, 1966 и 1971 г.), два пъти е носител на Купата на Европейските шампиони (1964 и 1965 г.) и два пъти Междуконтиненталната купа (1964 и 1965 г.). Голмайстор на първенството през 1965 г. със 17 попадения.

През 1971 г. е втори в гласуването за "Златната топка" след незабравимия Йохан Кройф.

В националния отбор има 70 мача и 22 гола. Европейски шампион за 1968 г., втори в света през 1970 г. Играе и на световните през 1966 и 1974 г.

Алесандро е син на Валентино Мацола, един от играчите на "Гранде Торино", които загиват в самолетна катастрофа на 4 май 1949 г. По-малкият му брат Феручо също бе футболист и след това треньор. Той почина преди 3 години на 68.

Мацола е участник и в трите мача на "Интер" срещу ЦСКА в 1/2-финалите на КЕШ през 1967 г., когато "червените" стигат до трети, допълнителен мач в най-престижния европейски турнир срещу италианците и губят 0:1 в Болоня.