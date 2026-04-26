След паниката и изстрелите, Тръмп разкри кой стои зад атаката

Задържаният мъж за стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом е разполагал с няколко оръжия и е стрелял по служител на реда, съобщи Асошиейтед прес. Инцидентът се разигра пред балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където президентът Доналд Тръмп трябваше да произнесе реч. Полицаят е бил улучен от близко разстояние, но бронежилетката му е спряла куршума. Държавният глава потвърди, че състоянието му е добро.

По време на пресконференция Тръмп заяви, че изстрелът е бил произведен с много мощно оръжие. Той подчерта, че е разговарял с пострадалия служител и че той „се справя чудесно“. По думите му защитната екипировка е изиграла решаваща роля за предотвратяване на по-тежък изход.

Президентът допълни, че според първоначалните данни заподозреният вероятно е действал сам. Разследването продължава, като се проверяват всички възможни версии около атаката.

В публикация в социалните мрежи след инцидента Тръмп съобщи, че първата дама Мелания Тръмп и членовете на кабинета, присъствали на събитието, са в отлично състояние.

Според информация на Асошиейтед прес, позоваваща се на двама представители на правоохранителните органи, заподозреният е идентифициран като Коул Томас Алън, на 31 години, от Торънс, Калифорния. Той е бил задържан малко след стрелбата.

Свидетели съобщават, че са чули между пет и осем изстрела, което е предизвикало незабавна евакуация на балната зала. Вечерята традиционно събира стотици журналисти, политици и известни личности от двете основни партии в САЩ.

След стрелбата части на Националната гвардия са заели позиции в сградата, докато присъстващите са били извеждани поетапно. Сигурността в района беше засилена, а достъпът временно ограничен.

Политически реакции последваха веднага. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви, че той и съпругата му се молят за страната. Лидерът на демократите Хаким Джефрис призова насилието и хаосът в Америка да бъдат прекратени.

