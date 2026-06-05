Тръмп превръща провален концерт в гигантски политически митинг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп превърна организационния удар около честванията на 250-годишнината от независимостта на страната в нов политически сблъсък. След като няколко артисти се отказаха от участие в планирания концерт, той обяви, че на 24 юни във Вашингтон ще бъде организиран политически митинг вместо музикалната програма, предава Франс прес.

Решението дойде след нарастващи съмнения дали концертът изобщо ще се състои. Тръмп използва отказа на изпълнителите, за да атакува публично артистите и да представи промяната като демонстрация на сила.

„Ще ви предложим най-големия митинг на всички времена“, написа американският президент в социалната си мрежа Трут соушъл.

Той не спря дотам и отправи остри думи към изпълнителите, които няма да се включат в събитието. „Не искаме бездарни певци с огромни хонорари, които ви карат да заспивате, казахме им да си стоят у дома“, добави републиканецът.

Първоначално планираният концерт се оказа под въпрос, след като петима артисти, включени в програмата, се отказаха от участие миналата седмица. Те са посочили политически съображения като причина за решението си. Така културното събитие около годишнината от независимостта на САЩ се превърна в политически сюжет, който Тръмп използва, за да мобилизира поддръжниците си и да пренасочи вниманието от отказите към собствената си демонстрация във Вашингтон.

Обявеният митинг поставя честванията в рязко партиен контекст. Вместо концерт с участието на популярни изпълнители, събитието ще носи познатия стил на Тръмп - директни атаки, мобилизационен тон и заявка за рекордна публика. За Белия дом това е опит да се овладее неудобството от артистичния бойкот, но и да се превърне юбилейната дата в сцена за политическа сила.

Случаят показва колко силно политиката продължава да разделя публичния живот в САЩ, включително събития, замислени като национални чествания. Отказът на артистите превърна организацията на юбилея в спор за участие, лоялност и публичен образ. Отговорът на Тръмп беше типичен за стила му - вместо отстъпление, той обеща още по-голямо събитие и атакува онези, които отказаха да бъдат част от първоначалния план.

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