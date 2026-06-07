Вашингтон заподозря Израел в шпионска активност срещу свои служители

Пентагонът е повишил оценката си за израелска шпионска дейност срещу САЩ до най-високото ниво в историята, съобщи Ен Би Си Нюз, като се позова на двама американски служители. Според публикацията вътрешен документ на Агенцията за военно разузнаване е определил контраразузнавателната заплаха от Израел като „критична“.

Решението идва на фона на нарастващо напрежение между американски и израелски представители за войната с Иран и действията срещу подкрепяните от него прокси групировки. Израелското посолство във Вашингтон категорично отхвърли твърденията и заяви, че информацията за шпионаж е „напълно невярна“.

Според официални лица, цитирани от Ен Би Си Нюз, оценката е била повишена в документ за вътрешно ползване, издаден от Агенцията за военно разузнаване на Пентагона. В материала се твърди, че документът включва кратък седемстраничен преглед на нивото на заплаха, както и графики.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи, че сред хората, станали обект на действия на израелските служби, са специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, висшият политически служител на Пентагона Елбридж А. Колби и един от висшите представители на Министерството на отбраната Майкъл П. ДиМино.

Според информацията решението за повишаване на нивото на заплаха е било взето, след като американски персонал, действащ в Израел, е съобщил, че на телефоните му е бил инсталиран софтуер за подслушване на комуникациите.

Израелското посолство във Вашингтон отрече твърденията. Негов говорител заяви, че „Израел не събира разузнавателна информация за американски организации, камо ли за служители на правителството на САЩ“.

Пентагонът е отказал коментар пред Ен Би Си Нюз. Службата на директора на Националното разузнаване, която ръководи Агенцията за военно разузнаване на Пентагона, не е отговорила на искането на медията за позиция.

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