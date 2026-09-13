Кърваво нападение във Франция
Суданец наръга няколко души, простреляха го при ареста
Следете всички новини, анализи и коментари за Ранен Полицай. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Суданец наръга няколко души, простреляха го при ареста
31-годишен мъж е задържан след стрелба по полицай, президентът говори за мощно оръжие
Инцидентът станал на Околовръстното шосе
Сектор "А" на "Българска армия" хлопва кепенци за един мач заради хулиганщината на феновете в Борисовата градина. За следващото си домакинство "ЦСКА-С...
Полицай е пострадал при гонка с бежанци в столицата. Това съобщава БЛИЦ и уточнява, че инцидентът е станал малко след 10, 30 часа. Дежурни полицаи с...