Шок във Вашингтон! Изстрели на вечеря, Тръмп изведен под охрана

Американският президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп бяха евакуирани от агенти на Сикрет Сървис от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом в събота вечер, след като в залата се чуха мощни изстрели, предаде Ройтерс.

Около час след като Тръмп беше изведен по спешност от събитието, държавният глава обяви в социалната мрежа Трут соушъл, че „стрелецът е бил задържан“.

„Доста интересна вечер във Вашингтон. Сикрет Сървис и правоохранителните органи се справиха фантастично“, добави той.

По думите му първата дама Мелания Тръмп и всички други членове на кабинета, които са присъствали на вечерята, „са в отлично състояние“.

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals.

Тръмп, който по-рано заяви, че е настоял събитието да продължи, посочи: „Правоохранителните органи поискаха да напуснем сградата в съответствие с протокола, което ще направим незабавно.“

„Ще дам пресконференция след 30 минути от залата за пресконференции в Белия дом“, се казва още в публикацията на Тръмп.

„Говорих с всички представители, отговарящи за събитието, и ще го пренасрочим в рамките на 30 дни“, посочи още американският президент.

Веднага след като се чуха изстрели, гостите започнаха да крещят „Легнете, легнете!“, отбелязва Ройтерс.

Стотици гости се скриха под масите в банкетната зала на хотел „Вашингтон Хилтън“, докато агенти на Сикрет Сървис нахлуха след изстрелите. Тръмп и първата дама се бяха прикрили зад подиума, преди да бъдат изведени набързо от агентите.

Много от 2600-те присъстващи на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом се скриха, докато сервитьорите избягаха към предната част на трапезарията, описва ситуацията агенцията.

Към момента няма информация за ранени, посочи служител на реда пред Асошиейтед прес.

Властите съобщиха, че инцидентът е станал извън балната зала, където са били президентът Тръмп и други високопоставени гости.

Стрелецът е произвел изстрел срещу служител на реда, но бронираната му жилетка е спряла куршума, каза още служителят на реда.

Според твърденията на очевидци са произведени от пет до осем изстрела. Малко след това членове на Националната гвардия заеха позиции вътре в сградата, докато хеликоптери кръжаха над нея.

Video from the table of RFK Jr and Stephen Miller at tonight's White House Correspondents' Dinner. Pete Hegseth was spotted walking through the room.



President Trump is safe.



A gunman reportedly breached the Hilton and was killed by the Secret Service.

Очакваше се президентът Тръмп да произнесе реч по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, която събира стотици видни журналисти, известни личности и политици.

Сред присъстващите бяха и Джей Ди Ванс, Пийт Хегсет, Марко Рубио и редица други представители на администрацията на Тръмп.

Хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където по традиция се провежда събитието, остава като цяло отворен за редовни гости по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, а охраната обикновено е фокусирана върху балната зала, а не върху хотела като цяло, припомня Асошиейтед прес.

