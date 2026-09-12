Всичко за Изстрели

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Изстрели в центъра на София

Изстрели в центъра на София

Изстрели в центъра на София. Неизвестни са открили стрелба от лек автомобил на бул. "Черни връх", близо до мол "Парадайз", съобщава БЛИЦ. След това е...

07 декември | 18:16
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Взриове и жертви в Донецк

Взриове и жертви в Донецк

Донецк. Ожесточените сблъсъци между украинската армия и проруските сепаратисти в центъра на Донецк не утихват за пореден ден. Чути са няколко мощни вз...

20 август | 12:54
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