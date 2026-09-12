"Пророческите" думи на прессекретаря на Тръмп преди изстрелите
По време на интервюто на Левит с Фокс нюз
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По време на интервюто на Левит с Фокс нюз
Хаос и паника сред стотици гости, Сикрет Сървис действа светкавично
На граничния пункт стана страшно
Американски военен кораб произведе предупредителни изстрели
При нападението са загинали най-малко двама души
Властите в Белгия издирват двамата джихадисти, ранили полицаите в Брюксел днес. Това съобщи BBC и уточни, че четирима униформени са в болница, един от...
Изстрели в центъра на София. Неизвестни са открили стрелба от лек автомобил на бул. "Черни връх", близо до мол "Парадайз", съобщава БЛИЦ. След това е...
Изстрели са чути в университета Стратмор, в кенийската столица Найроби, съобщи Mirror. Ужасени студенти са скочили от прозорците, разказват свидетели...
При операция за освобождаването му загина похитен турски прокурор Ден след като двама мъже похитиха прокурор по знаково дело, нови инциденти разтърси...
Донецк. Ожесточените сблъсъци между украинската армия и проруските сепаратисти в центъра на Донецк не утихват за пореден ден. Чути са няколко мощни вз...
Огън между Северна и Южна Корея си размениха двете страни след започнали днес севернокорейски военни учения в Жълто море, съобщава Франс прес. Маневри...
Финикс. Неизвестни лица са открили стрелба в двор на гимназия в град Финикс, щата Аризона, предаде USA Today. По информация на местните власти при инц...
Рим. Имало е стрелба пред кабинета на премиера на Италия преди минути, съобщи Ройтерс. Това се е случило в момента, когато новото правителство на Енри...