"Пророческите" думи на прессекретаря на Тръмп преди изстрелите

Световните лидери - Киър Стармър, Наренда Моди, Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Марк Карни, Санае Такаичи, вече реагираха остро и единодушно, осъждайки стрелбата по време на вечерята на президента Тръмп с кореспондентите в Белия дом във Вашингтон като недопустимо политическо насилие.

А докато президентът на САЩ Доналд Тръмп описваше как в момента, когато в коридора е започнала стрелбата, първа Мелания е осъзнала опасността, прошепвайки му „това е лош звук“, стана ясно, че още една близка до американския президент жена, е произнесла „пророчески“ думи минути преди началото на церемонията.

Fox News излъчи отново коментара на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит преди вечерята с кореспондентите на Белия дом.

На въпроса какво журналистите да очакват от речта на президента, тя обещава това да е „класическа реч на Тръмп, забавна, развлекателна, но и „there will be some shots fired“. Така че, всички трябва да се включат активно в срещата“.

Разбира се, смеейки се заедно с репортера на медията, Левит употреби преносното значение на израза - че ще има остри критики, ще хвърчат искри.

За съжаление, тези думи се оказаха „пророчески“ по отношение на директния превод на израза – „ще има атаки“. Малко след тези думи в хотел Washington Hilton се случи истински инцидент със стрелба.

Изстрели прозвучаха отвън, пред залата, а служителите веднага покриха държавния глава с телата си, след което Тръмп напусна стаята. Освен самия президент, беше евакуирана първата дама Мелания Тръмп, както и прессекретаря на Белия дом Левит.

Стрелецът беше задържан, оказа се, че е 31-годишен жител на Калифорния, Коул Томас Алън.

