Нидерландия с уникален състав за Мондиал 2026

Селекционерът Роналд Куман обяви състава на Нидерландия за Мондиал 2026, а в него има само двама футболисти от елитната дивизия на страната.

Ветеранът от Аякс - Ваут Вегхорст и халфът на ПСВ Айндховен - Гуус Тил, са единствените играчи от Ередивизи, които ще пътуват за Северна Америка през следващия месец.

Защитниците Стефан де Фрай и Джереми Фримпонг са сред оставените извън сметките на Куман, докато изпадналият от Висшата лига на Англия с Уест Хям - Крисенсио Съмървил, е част от селекцията на опитния нидерландски наставник.

Роналд Куман ще се възползва от най-много играчи от английския елит - 14, което е повече от половината състав на страната за Световните финали.

Тимът на Нидерландия ще изиграе два приятелски мача преди Мондиала - срещу Алжир на 3 юни и срещу Узбекистан пет дни по-късно, преди да започне участието си на първенството срещу Япония на 14 юни. Останалите отбори в група "F" са Швеция и Тунис.

Състав на Нидерландия за Мондиал 2026:

Вратари: Марк Флекен (Байер Леверкузен), Робин Руфс (Съндърланд), Барт Фербрюген (Брайтън)

Защитници: Нейтън Аке (Манчестър Сити), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Дензъл Дъмфрис (Интер), Ян Пол ван Хеке (Брайтън), Йорел Хато (Челси), Юриен Тимбер (Арсенал), Мики ван де Вен (Тотнъм Хотспър)

Халфове: Райън Гравенберх (Ливърпул), Френки де Йонг (Барселона), Тюн Копмайнерс (Ювентус), Тиджани Райндерс (Манчестър Сити), Мартен де Роон (Аталанта), Матс Вифер (Брайтън), Куинтен Тимбер (Олимпик Марсилия), Гуус Тил (ПСВ Айндховен)

Нападатели: Брайън Броби (Съндърланд), Мемфис Депай (Коринтианс), Коди Гакпо (Ливърпул), Джъстин Клуйверт (Борнемут), Ноа Ланг (Галатасарай), Дониел Мален (Рома), Крисенсио Съмървил (Уест Хем Юнайтед), Ваут Вегхорст (Аякс).

