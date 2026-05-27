Всички чакаха тази новина за Любо Пенев

През ноември 2025 той замина спешно за Германия, за да проведе интензивно лечение

27 май 26 | 15:43
Агенция Стандарт

Страхотна новина за футболна България! Големият Любослав Пенев е жив и здрав и се завръща във футбола. Една от най-големите живи легенди на България ще бъде новият старши треньор на Локомотив (София), предаде Спортал.

Страхотната новина идва само половин година, след като Любо бе диагностициран с онкологично заболяване, а състоянието му бе буквално критично. През ноември 2025 Пенев замина спешно за Германия, за да проведе интензивно лечение, което бе изключително тежко, но бившият голмайстор в типичния си стил, с непримирим дух и амбиция за победа, не се предаде и се бори с кошмарната болест, за да се върне отново към нормален начин на живот. В средата на януари тази година Ел Голеадор се завърна в България, за да продължи лечението си тук, което за щастие даде доста добри резултати. Така като в сценарий за холивудски филм, малко  по-малко от 120 дни по-късно, той е готов да се завърне на работа и да се отдаде отново на футбола. Нещо, което може само да радва феновете на футбола в България, който има нужда от силни личности и характери, какъвто безспорно е Пенев.

"Любо се чувства отлично! Скоро ще се завърне! Възстановяването му върви много добре, а той не спира да работи и да се бори, за да се излекува изцяло", споделиха пред Sportal.bg близки до 59-годишния треньор.

Информацията за чувствително подобреното състояния на Любо Пенев бързо се разчува много бързо в родните футболни среди, доказва и фактът, че цели два клуба в България са го търсили и са водили преговори с него през последните две седмици. На този етап обаче нещата със столичните "железничари" са на финалната права и се очаква, до часове легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и Компостела да бъде обявен за треньор на четирикратните шампиони на България.

Напомняме, че Пенев се сблъсква за втори път с коварната болест. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното първенство в САЩ, макар да е със сериозен принос за класирането ни. Дори в последния момент тогава Пенев отказва да пътува за Америка, тъй като няма да е на 100% пълноценен за отбора.

Последно Любослав бе начело на Локомотив (Пловдив) през 2024 година, а преди това бе наставник на Хебър. Водил е още ЦСКА 1948, Царско село на два пъти, на няколко пъти ЦСКА, Литекс, Ботев (Пловдив), втория отбор на Валенсия, а също така в периода 2011 - 2014 година бе национален селекционер.

