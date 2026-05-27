ЦСКА пред шеметен трансфер! Взима звезда на Първа лига

ЦСКА обсъжда възможността да привлече едно от най-горещите имена в Първа лига през пролетта – стрелеца на Локо Пд Жоел Цварц. Централният нападател отбеляза 4 гола на градския съперник Ботев Пд, а във финала за купата бе сред най-добрите на терена и в продълженията можеше да донесе трофея на черно-белите, ако не бе спрян от страхотно спасяване на Лапухов.

Мощният таран е опция за ЦСКА, дори при привличане на още един, по-високопрофилен централен нападател, пише „Тема Спорт“. Червените почти сигурно ще продадат един измежду Сантяго Годой и Йоанис Питас през лятото. Силна конкуренция на всеки пост ще е коз за ЦСКА, който през следващия сезон ще се цели в шампионската титла.

В последните дни червените бяха свързани с аржентинеца Родриго Аусменди, който е собственост на Банфилд, но през настоящия сезон играе под наем в Сан Лоренсо. Той е на 25 години, висок е 191 см и вече е бил наблюдаван на живо от представители на ЦСКА.

