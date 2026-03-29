Сензацията е факт! Иван Иванов с втора титла от турнир за мъже

Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Иван Иванов спечели най-голямата титла от турнир за мъже в кариерата си. Световният №1 за юноши триумфира на турнира в Тарагона (Испания), след унищожително 6:3, 6:2 над Алекс Марти Пужолрас (Испания).

Интрига в мача имаше само до средата на първия сет. Иван поведе с 3:0, допусна изравняване, но спечели следващите осем гейма, като в голяма част от времето съперникът му с труд печелеше по някоя точка.

Националът ни пропусна първия си мачбол, сервирайки при 5:0 във втората част и впоследствие бе пробит, но при следващия си шанс се реваншира, затвърждавайки огромното си превъзходство. За цяла седмица Иван загуби общо два сета!

Титлата е втора за Иванов при мъжете след турнир в Унгария миналия май. Със спечелените точки той ще се изкачи с близо 200 места в световната ранглиста, достигайки рекордно класиране.

ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да участват в максимален брой турнири. Чрез него те получават възможност да разкрият максимално големия си потенциал, да се утвърдят в световната ранглиста и да продължават със спокойствие и вече демонстрираните смели крачки пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

