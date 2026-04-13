Свободно падане за Гришо! Българинът извън топ 100 след 13 години

Григор Димитров преживя един от най-тежките спадове в кариерата си, след като се смъкна до 135-о място в световната ранглиста на АТП. Българинът загуби позиции след неуспеха си в Монте Карло, където отпадна още в началото. Така за първи път от повече от десетилетие той се озова извън елита на световния тенис. Сривът идва в момент, в който конкуренцията на върха става все по-жестока.

34-годишният Димитров отстъпи на аржентинеца Томас Мартин Ечевери в три сета и загуби ценни точки, което доведе до падане с цели 42 позиции. С актив от 455 точки той се озова далеч от местата, които дълго време бяха негова запазена територия.

За последно българинът беше извън топ 100 през март 2012 година, а подобно отстъпление извън първите 130 не се беше случвало от 2010 година. Това прави настоящото му класиране едно от най-сериозните изпитания в кариерата му.

На фона на трудностите при Димитров, българският тенис получи и положителна новина. Младият Иван Иванов, шампион при юношите на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ, продължава възхода си и достигна рекордното за себе си 600-о място в света.

На върха в ранглистата настъпи промяна. Италианецът Яник Синер се завърна на първата позиция след победа над Карлос Алкарас на финала в Монте Карло. Разликата между двамата остава минимална, докато Александър Зверев запазва третото място.

Така тенисът предлага контрастен момент - спад при утвърденото име и нова надежда от младото поколение, което постепенно си пробива път към голямата сцена.

