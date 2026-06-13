Свободно падане за Гришо! Българинът извън топ 100 след 13 години
Загуба в Монте Карло го срина в ранглистата, докато Синер вече е номер 1
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Загуба в Монте Карло го срина в ранглистата, докато Синер вече е номер 1
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