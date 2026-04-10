Гришо пред срив! Ролан Гарос се изплъзва опасно

Българинът Григор Димитров е изправен пред една от най-сериозните кризи в кариерата си, след като загубата му още в първия кръг в Монте Карло заплашва мястото му в основната схема на Ролан Гарос. Очаква се той да изпадне извън първите 100 в световната ранглиста още от следващата седмица. Това автоматично поставя под въпрос директното му участие в Париж. Подобен сценарий не се е случвал с него от близо 15 години.

Прогнозите сочат срив до около 135-ото място в света - най-ниската позиция за Димитров от повече от десетилетие. Причината е ранното отпадане от Томас Мартин Ечевери, което му коства ключови точки в класацията. Именно този спад го изважда от групата на тенисистите, които имат гарантирано участие в основната схема на Ролан Гарос.

Регламентът на турнира допуска директно класиране само за играчите до №104 в света. Всички останали трябва да преминат през квалификациите или да разчитат на „уайлд кард“. В случая с Димитров и двата варианта изглеждат несигурни.

Поканите за участие се разпределят по строго определени правила. Част от тях се разменят между турнирите от Големия шлем - Австралия, Великобритания и САЩ. Останалите традиционно се дават на френски състезатели, а изключенията за чужденци са изключително редки.

Дори големи имена не получават подобни жестове. Доминик Тийм, двукратен финалист в Париж, не успя да си осигури „уайлд кард“ и трябваше да играе квалификации. В същото време Стан Вавринка, шампион от турнира, също остава сред възможните кандидати за ограничените покани.

Ситуацията поставя Димитров в изключително деликатна позиция. След като вече прекъсна дългогодишната си серия от участия в турнирите от Големия шлем заради контузия на US Open, сега той е изправен пред реалната опасност да пропусне още едно от най-големите събития в тениса.

Пред българина остава кратък прозорец, в който трябва да стабилизира играта си и да търси точки в следващите турнири. В противен случай Ролан Гарос може да се окаже недостижима цел - сценарий, който до скоро изглеждаше немислим.

