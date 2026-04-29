Синовете на Джони Велинов с мощен призив към ЦСКА тази вечер

Феновете на ЦСКА направиха паметна хореография в последното дерби срещу Левски.

На нея бе изобразен легендарният вратар на ЦСКА и България – Георги Велинов, който си отиде от този свят на 69-годишна възраст на 1 март.

В часовете преди полуфинала за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец, синовете на Георги Велинов – Мартин и Венци, изказаха своята благодарност към „армейците“ за почитта, отдадена на великия им баща.

Мартин и Венци Велинови пуснаха пост на страницата на Джони Велинов във Facebook, в който благодариха за подкрепата и призоваха „червената“ общност да бъде единна преди важния мач срещу Лудогорец.

Ето какво гласи пълният пост:

„Благодарим от сърце за всичко! Подкрепата ви е безценна за нас.

Днес повече от всякога трябва да сме заедно – силни, единни и истински. Задължителна победа днес! Сектор Г е сърцето, което не спира да бие за ЦСКА!

ЦСКА не е просто отбор. ЦСКА е институция, история, семейство.

#ЦСКАЕИНСТИТУЦИЯ

Мартин и Венци Велинови“.

