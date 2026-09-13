Синовете на Джони Велинов с мощен призив към ЦСКА тази вечер
Отборът да скочи за победа и в реванша
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Отборът да скочи за победа и в реванша
БСП-депутатът не е уведомил колегите си за своето решение
Не обещанията, а изборните резултати ще определят бъдещето на Нови хан. Ще го определите вие, с вашия глас. Това заяви кандидата на ГЕРБ за кмет на Но...