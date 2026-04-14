Големи реванши в Шампионската лига! Ливърпул и Барса гонят чудо

С два изключително важни мача тази вечер започват реваншите от четвъртфиналите в Шампионската лига, като от 22:00 часа Ливърпул приема Пари Сен Жермен, а Барселона гостува на Атлетико в Мадрид.

И в двете двойки интригата е жива, но английският и испанският гранд са изправени пред задачата да наваксат пасив от два гола. Залогът е място на полуфиналите и сблъсък със следващи тежки съперници. Очакванията са за напрежение до последната минута и възможни драматични развръзки.

„Анфийлд“ очаква нова голяма европейска вечер, макар ситуацията за домакините да е сложна. Парижани имат преднина от два гола след първия мач на „Парк де Пренс“, в който доминираха и можеха да увеличат още аванса си. Тимът на Луис Енрике влиза в реванша със самочувствие и ясна цел да довърши започнатото, като споменът от трудния успех след дузпи срещу английски шампион преди година остава като предупреждение.

Ливърпул влиза в мача след победа с 2:0 над Фулъм във Висшата лига, която донесе увереност в битката за място в топ 5. Отборът ще разчита и на физическото си състояние, след като съперникът му почива през уикенда, но и двата тима направиха ротации, за да запазят свежест за решителния сблъсък.

В Мадрид ситуацията е сходна, като Барселона също трябва да наваксва два гола срещу Атлетико. Каталунците допуснаха изненадваща загуба у дома след голове на Хулиан Алварес и Александър Сьорлот, което прекъсна дългогодишна положителна серия срещу този съперник. Допълнителен проблем за тима е отсъствието на Пау Кубарси, който няма да играе заради червен картон.

Формата на двата отбора преди реванша дава различни сигнали. Барселона разгроми Еспаньол с 4:1 в Ла Лига и показа офанзивна мощ, докато Атлетико допусна загуба с 1:2 при гостуването си на Севиля. Въпреки това мадридчани ще разчитат на солидната си игра у дома и тактическата дисциплина, характерна за състава на Диего Симеоне.

Развръзката от тези две двойки ще определи и полуфиналните сблъсъци. Победителят от Атлетико - Барселона ще срещне Арсенал или Спортинг, където английският тим има аванс от 1:0 след първия мач в Португалия. В другия поток съперник на Ливърпул или Пари Сен Жермен ще бъде победителят от двойката Байерн - Реал Мадрид, след като германците взеха преднина от 2:1 в първата среща.

