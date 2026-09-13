Големи реванши в Шампионската лига! Ливърпул и Барса гонят чудо
Два сблъсъка ще решат полуфиналистите, а пасив от два гола поставя под напрежение грандовете
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Два сблъсъка ще решат полуфиналистите, а пасив от два гола поставя под напрежение грандовете
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