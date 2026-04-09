Нокаут в Шампионската лига! ПСЖ разкъса Ливърпул, Атлетико потопи Барселона

Пари Сен Жермен и Атлетико Мадрид направиха огромни стъпки към полуфиналите в Шампионската лига, след като разбиха съперниците си в първите четвъртфинални сблъсъци. В Париж френският шампион тотално доминира и прегази Ливърпул, а в Барселона мадридчани нанесоха тежък удар на каталунците.

И в двата мача победителите демонстрираха превъзходство, което поставя под сериозен въпрос развръзката в реваншите. Натискът вече е изцяло върху губещите, които ще трябва да търсят почти невъзможен обрат.

ПСЖ разби Ливърпул - тотално надмощие и безпомощен съперник

На „Парк де Пренс“ ПСЖ буквално не остави шанс на Ливърпул и победата с 2:0 изглежда дори скромна на фона на случилото се на терена. Английският гранд беше притиснат в собствената си половина и не успя да отговори на темпото на домакините.

Статистиката говори сама за себе си - едва три удара за Ливърпул в целия мач, нито един точен и нито един преди 49-ата минута. В същото време ПСЖ атакуваше непрекъснато, отправи 16 удара, уцели греда и дори имаше отменена дузпа след намеса на системата за видеоповторения.

Дезире Дуе откри резултата още в 11-ата минута след рикошет, който остави Мамардашвили без шанс. Вторият удар дойде след почивката - Жоао Невеш изведе с прецизен пас Хвича Кварацхелия, който финтира сънародника си Мамардашвили и реализира на празна врата.

Ливърпул изглеждаше напълно безпомощен, а решението на Арне Слот да заложи на петима защитници не донесе никакъв ефект. Мохамед Салах остана резерва и така и не получи шанс да повлияе на мача.

Атлетико удари Барселона - червен картон и смъртоносна ефективност

В Барселона Атлетико Мадрид нанесе тежък удар на домакините и си тръгна с 2:0 от „Камп Ноу“. Каталунците започнаха по-активно, но ключовият момент дойде в края на първото полувреме.

Джулиано Симеоне беше изведен зад защитата, а Пау Кубарси го събори и остави отбора си с човек по-малко. Съдията Ищван Ковач не се поколеба и показа директен червен картон.

От последвалия пряк свободен удар Хулиан Алварес реализира зрелищно попадение в горния десен ъгъл и даде аванс на гостите.

През втората част Атлетико игра изключително дисциплинирано и хладнокръвно. Въпреки че атакуваше рядко, отборът на Диего Симеоне показа убийствена ефективност - един удар, един гол. Александър Сьорлот оформи крайното 2:0 в 70-ата минута и на практика постави Барселона на ръба на отпадането.

Реваншите - мисия почти невъзможна

И Ливърпул, и Барселона ще трябва да търсят сериозен обрат в реваншите, които са насрочени за идния вторник. И двата отбора са изправени пред огромно предизвикателство след тежките загуби и липсата на убедителна игра в първите срещи.

Първи срещи от четвъртфиналите в Шампионската лига:

Пари Сен Жермен - Ливърпул 2:0

Барселона - Атлетико Мадрид 0:2

От вторник:

Спортинг Лисабон - Арсенал 0:1

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен 1:2

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com