Ключова новина за звезда на Левски

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре ще може да вземе участие най-рано във втората среща от плейофната фаза на Първа лига, пише „Мач Телеграф“. Той претърпя операция на дясното коляно в началото на месец март, след като получи неприятна контузия при победата на „сините“ над Локо Сф на „Герена“ с 4:3.

Сангаре вече се възстановява, като наскоро махна конците и вече постепенно увеличава натоварванията. Нападателят работи по специална програма, целяща да върне кондицията му и да го подготви за пълноценно завръщане в игра възможно най-скоро.

