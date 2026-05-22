Край! Ето го заместникът на Гуардиола

Манчестър Сити обяви напускането на мениджъра Пеп Гуардиола. Новината, че испанецът е решил да подаде оставка след края на английската Висша лига, се появи в понеделник . Съобщаваше се, че испанецът ще бъде заменен от Енцо Мареска.

Опитният наставник е начело на Манчестър Сити от 2016 г. Под негово ръководство отборът е спечелил 20 трофея. "Гражданите" са печелили Английската Висша лига шест пъти, ФА Къп и Къмюнити Шийлд три пъти, и Купата на Английската лига пет пъти.

На международната сцена Сити на Гуардиола спечели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.

