Европа посяга към треньора, който върна Левски на върха

Хулио Веласкес вече е не само архитектът на възраждането на Левски - името му отново започва да се движи в европейските футболни среди. Испанският треньор е попаднал в списъците на няколко клуба от италианската Серия А и френската Лига 1, твърди Матео Морето, който работи в тясно сътрудничество с трансферния експерт Фабрицио Романо.

Интересът идва след сезон, в който „сините“ стигнаха до титлата и прекъснаха 14-годишната хегемония на Лудогорец в България. Силното представяне на Левски в Европа допълнително е насочило вниманието към треньора, превърнал отбора в един от най-обсъжданите проекти в региона.

Веласкес вече има досег с италианския футбол, след като през 2018 година води Удинезе. Престоят му там продължава от юни до ноември и приключва след само две победи, но оттогава испанецът натрупа значително повече опит и изгради далеч по-убедителен треньорски профил. Именно работата му в Левски изглежда е променила начина, по който го гледат на по-големите пазари.

Под негово ръководство „сините“ не само върнаха титлата на „Герена“, но и изградиха разпознаваем стил, който донесе резултати и в българското първенство, и в европейските турнири. Успехът предизвика отзвук в Испания, а сега явно и в клубове от първенства, които традиционно следят внимателно треньори с доказан ефект върху отбори в подем.

За Левски евентуален външен интерес към Веласкес е комплимент, но и потенциално изпитание. Испанецът поднови договора си със клуба в средата на миналата кампания до 2028 година, което поставя „сините“ в силна позиция. Ръководството едва ли би приело лесно раздяла с треньора, който има основна заслуга за най-важния пробив на клуба от години.

На този етап няма данни за официална оферта, но самото попадане на Веласкес в полезрението на клубове от Серия А и Лига 1 показва колко силно се е променил статусът му. От треньор, напуснал рано Удинезе, той се превърна в специалист, свързан с възход, титла и европейска видимост. А това вече е валута, която футболната Европа много рядко пренебрегва.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com