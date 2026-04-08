Нова изгряваща звезда във футбола надмина Ямал

Полузащитникът на Арсенал Макс Дауман влезе като резерва в първия мач от четвъртфинала на Шампионската лига срещу Спортинг (1:0) в 76-ата минута.

На 16 години и 97 дни англичанинът стана най-младия футболист в историята, играл на четвъртфиналите на основния турнир за Купата на европейските отбори.

По този начин Дауман надмина рекорда на крилото на Барселона Ламин Ямал, който излезе на терена срещу ПСЖ през сезон 2023/24, когато беше на 16 години и 272 дни, пише "Топ спорт". Талантът на "артилеристите" вече има осем мача във всички турнири за представителният отбор на Арсенал, като дори отбеляза дебютен гол във Висшата лига при победата с 2:0 над Евертън.

