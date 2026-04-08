Студен душ за Реал! Байерн си тръгна с победа от Испания

Байерн Мюнхен нанесе тежък удар на Реал Мадрид насред „Сантяго Бернабеу“, като спечели с 2:1 първия четвъртфинал от Шампионската лига. Баварците показаха хладнокръвие в ключовите моменти и си тръгнаха с ценен аванс преди реванша.

Гостите откриха резултата в 41-вата минута чрез Луис Диас, който се възползва от подаване на Серж Гнабри. Попадението предизвика сериозни претенции от страна на домакините за игра с ръка, но съдията Майкъл Оливър остана непреклонен и зачете гола.

Втората част започна шокиращо за Реал. Само 20 секунди след подновяването на играта Хари Кейн удвои преднината на Байерн и постави мадридчани под огромно напрежение. Малко по-късно Винисиус Жуниор имаше отличен шанс да върне интригата, но пропусна очи в очи с Мануел Нойер.

Все пак надеждите на домакините бяха върнати в 74-тата минута, когато Килиан Мбапе намали резултата след пас на Трент-Александър Арнолд. До края на мача Реал натисна сериозно, но пропуски направиха Браим Диас, Винисиус и Милитао, а Нойер се намеси решително в ключови ситуации.

Байерн също имаше шанс да реши всичко още в първия двубой, но Мусиала не успя да се възползва от добра възможност. Така всичко остава отворено преди реванша, макар че германският гранд вече държи инициативата.

В другия 1/4-финал Арсенал също направи важна крачка напред, след като спечели с 1:0 гостуването си на Спортинг Лисабон. Гол на Мартин Зубименди бе отменен след намеса на ВАР заради засада, а развръзката дойде в добавеното време, когато Кай Хавертц реализира след отлична асистенция на Мартинели.

