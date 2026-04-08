ЦСКА влезе в тройката с драматична победа

ЦСКА успя да победи Монтана с минималното 1:0 в двубой то 29-ия кръг на Първа лига, игран на стадион "Огоста" в едоименния град.

Срещата премина основно под диктовката на "армейците", но въпреки усилията им, не се стигаше до попадение.

Играчите на треньора Христо Янев трудно стигаха до голови положения, като с пропуски се отличиха Йоанис Питас и Леандро Годой. В крайна сметка влезлият като резерва Петко Панайотов (90+5') успя да се разпише и донесе успеха за "червените".

Така ЦСКА застана на третото място в класирането на първенството с актив от 55 точки, с две повече от ЦСКА 1948, който в петък приема Ботев Враца. Монтана остава на последната 16-а позиция с 16 точки.

