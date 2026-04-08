Важно завръщане в ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на Монтана от 29-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 18:00 ч. на ст. „Огоста“ в Монтана.

В групата присъства Мохамед Брахими. Крилото обаче няма как да играе на “Огоста”, тъй като при гостуването на Берое изкара 5-ия си жълт картон от началото на сезона и е със спрени права за една среща. В групата след наказание се завръща бранителят Лумбард Делова. В групата отново не е отписаният Улаус Скаршем.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Дейвид Пастор, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Леандро Годой, Йоанис Питас.

