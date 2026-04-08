Христо Янев каза истината за ЦСКА в Монтана

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след измъчената победа с 1:0 срещу Монтана.

"В края на редовното време е част от редовното време и това е част от правилата на играта. Старахме се да упражним натиск, да имаме контрол върху топката, да създаваме положения.

Срещнахме един много добре групиран отбор във фаза защита. Много компактен, не ни позволиха да имаме много пространства. На моменти дори нямахме решения за това как да пробием техния блок. Постигнахме много добра победа, която ни дава много добра енергия и ние ще я използваме в следващите мачове", започна Янев.

"Всеки един двубой за нас е важен. Когато започваш с негатив от 10, 12, 13, 18 точки от другите отбори, е важно във всеки един мач да трупаш точки. Можеш да го правиш само като побеждаваш или не губиш. Този мач е изключително важен по простата причина, че постигнахме резултат, който искахме. Три точки, които са много важни. Показваме на всички, че не се предаваме пред абсолютно нищо и никого", каза той.

"Огромна. Ние се нуждаем от тях (феновете). Знаем какво означава за тях този отбор. Всички искаме да покажем сърце, дух, борбеност и да зарадваме всички, които обичат клуба", завърши Янев.

