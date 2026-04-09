Александър Николов избухна! 18 точки и Лубе удари Верона

Александър Николов изигра блестящ мач и поведе Лубе Чивитанова към ключова победа с 3:1 гейма над Верона във втория полуфинал в италианското първенство. Българският посрещач беше най-резултатен на терена и изравни серията на 1:1 успеха. Срещата премина под контрола на домакините, които използваха всяка слабост в играта на съперника. Натискът вече се прехвърля върху Верона преди решаващия трети двубой.

Доминация от първата точка

Лубе Чивитанова наложи темпото още от началото и контролираше играта в почти всички компоненти. Българският национал Александър Николов беше в основата на успеха, като реализира 18 точки и се превърна в най-опасното оръжие на своя тим.

Домакините държаха инициативата през по-голямата част от срещата, а стабилната им игра не остави сериозни шансове на Верона да се върне в мача.

Само един пробив за Верона

Единственият момент, в който гостите успяха да се противопоставят, беше в третия гейм. Там серия от успешни блокади на Александър Неделкович им позволи да измъкнат частта и да върнат интригата.

Вместо това обаче, в останалото време Верона допусна твърде много непредизвикани грешки, които се оказаха решаващи. Лубе игра спокойно и методично, като наказваше всяка неточност на съперника.

600 точки и лидерство

Освен че беше най-резултатен, Николов достигна и впечатляващата граница от 600 точки през сезона - доказателство за постоянството му на високо ниво.

Силна подкрепа той получи от Матиа Ботоло, който добави 12 точки, както и от Ерик Льопки с 11. Тройката оформи гръбнака на атаката, която пречупи Верона.

В състава на гостите Нумори Кейта завърши с 16 точки, а Дарлан Соуза добави 11, но и двамата останаха далеч от обичайното си ниво и не успяха да поведат отбора.

Решителен сблъсък предстои

След този успех Лубе изравни полуфиналната серия на 1:1 успеха, като за класиране на финала са нужни три победи. Следващият мач ще се играе във Верона в събота, където напрежението ще бъде още по-високо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com